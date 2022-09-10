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Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan Devlet Nişanı
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10 Eylül 2022 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 09:15:00

Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan Devlet Nişanı

Kaynak: Akşam

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : haluk bayraktar ukrayna devlet nişanı siha bayraktar
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