28 Mayıs 2023 Pazar 20:58:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 20:58:00
Haluk Bayraktar paylaştı! "Türkiye'miz kazandı"
Baykar Genel Müdürü Bayraktar sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, "Son sözü milletimiz söyledi. Türkiye'miz kazandı" ifadelerini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın paylaşımında, "Son sözü milletimiz söyledi. Türkiye'miz kazandı" ifadelerini kullandı.
Son sözü Milletimiz söyledi.— Haluk Bayraktar (@haluk) May 28, 2023
Türkiyemiz kazandı. ���� pic.twitter.com/x0K3OzbbMh
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