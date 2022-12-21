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21 Aralık 2022 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 11:45:00

Halkın parasıyla vekile ayakkabı vatandaşa takıldı

Kaynak: Akşam

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bütçesinden 135'i vekil 200 CHP'liye ayakkabı gönderdi. CHP'li başkan Ali Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği 1500 TL'lik spor ayakkabının aynısını Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘adalet yürüyüşü'nde giymişti. Skandal, bir vatandaşın Twitter'dan CHP'li Özgür Özel'e ‘Doğru mu?' diye sormasıyla ortaya çıktı. Özel, ayakkabıları iade edeceklerini söylemek zorunda kaldı.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin 135 milletvekili ile bazı meclis üyelerine değeri yaklaşık 1500 lira olduğu öğrenilen spor ayakkabı gönderdi. Yaklaşık 200 kişiye gönderildiği iddia edilen toplam 300 bin liralık hediyeler Başkan Kılıç imzalı bir notla birlikte vekillere iletildi. Notta şu ifadeler yer aldı:

'AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN'

"Yeni yıla yepyeni umutlarla merhaba diyoruz. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını hep birlikte selamlayacağız. Uzun ve tarihin seyrini değiştirecek yolda hep birlikte zafere ulaşacağımız bir seçim yılı bizleri bekliyor. Türkiye'de değişim isteyen ekonomik krizin ağır yükünden kurtulmak isteyen, demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele edenlerin umudu bizleriz. Bu uzun ve zorlu yolculukta belki 81 ilde adım atmadığımız yer kalmayacak. Gittiğiniz her yerde yanı başınızda olacak, yeni yıl armağanımı kabul etmeniz beni mutlu edecektir. Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe'de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin."

TEPKİ GERİ ADIM ATTIRDI

Ayakkabıların parasının belediye bütçesinden çıktığı ifade edilirken, olaya sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Özgür'ü etiketleyerek, "Sn. Özel, bu haber doğru mu? Siz bu hediyeyi aldınız mı? Doğruysa hırsızlık değil mi?" diye sordu. Tepkiler üzerine CHP'den geri adım geldi. Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hediyenin kabul edilmeyeceğini ve iade edileceğini açıkladı. Özel, "CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir" dedi.

KILIÇDAROĞLU GİYMİŞTİ

CHP'li Başkan Kılıç'ın mektubunun yanında gönderdiği hediyenin Skechers marka ayakkabı olduğu ortaya çıktı. Skechers, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü" sırasında giydiği spor ayakkabıların markasıydı.

Kılıç, ayakkabılarla beraber gönderdiği nota 'Ayağınıza taş değmesin' yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet yürüyüşü'nde de giydiği ayakkabının bedelinin 1500 TL olduğu görüldü.

Etiketler : Adalet yürüyüşü Kılıçdaroğlu Özgür Özel Maltepe Belediye Başkanı
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