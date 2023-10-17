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17 Ekim 2023 Salı 10:22:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 10:22:00

"Halkımızın alım gücünü artıracağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da uygulamaktan vazgeçmiyoruz. Halkımızın alım gücünü artıracağız. Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz." diye konuştu.

"2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz." diyen Cevdet Yılmaz, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkanlar...

Turizm sektörümüzün olumlu performansı ile seyahat gelirlerimizin 2023 yılı sonunda 49 milyar dolara, 2024 yılında söz konusu yukarı yönlü ivmenin sürmesiyle 52,5 milyar dolara ulaşarak yeni rekorlar kaydetmesini bekliyoruz

Halkımızın alım gücünü artıracağız. Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da uygulamaktan vazgeçmiyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : kaçak içki operasyonu bütçe cevdet yılmaz
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