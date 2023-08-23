Halkı yanıltmaya metro ile devam! Su faturalarında İBB reklamı

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da metro hatlarını iki katına çıkaracağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yapımında sınıfta kaldı.

Megakente dört yılda sadece 7,24 kilometre metro inşa eden İBB'nin son dönemde reklam panolarını süsleyen "Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul", "İstanbul'un batısına ilk metro geliyor" afişleri tepki çekti.

SU FATURALARINDA METRO REKLAMI

İBB, panolardan sonra su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.