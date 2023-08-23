VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Çanakkale yangınının yayılması durduruldu
Bangladeş'te dang humması alarmı! Can kaybı 506'ya çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında
Bakan Yerlikaya duyurdu: Dost ülke ile imzalar atıldı
Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Besni Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu
Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:51:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:51:00

Halkı yanıltmaya metro ile devam! Su faturalarında İBB reklamı

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Seçim döneminde 630 kilometre metro hattı inşa edeceğinin sözünü veren CHP'li İBB yönetimi, dört yılda yalnızca 7,24 kilometre metro hattı yapabildi. Toplu ulaşım hizmetlerinde sınıfta kalan CHP'li İBB'nin yapılmayan metroları hizmete girmiş gibi algı yapması tepkiyen neden oldu. Afişlerle sınırlı kalmayan CHP'li İBB yönetimi, su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da metro hatlarını iki katına çıkaracağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yapımında sınıfta kaldı.

Megakente dört yılda sadece 7,24 kilometre metro inşa eden İBB'nin son dönemde reklam panolarını süsleyen "Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul", "İstanbul'un batısına ilk metro geliyor" afişleri tepki çekti.

SU FATURALARINDA METRO REKLAMI

İBB, panolardan sonra su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.

CHP'li İBB yönetimi, su faturalarının üzerine "Kazandık İstanbul'a kazandırdık. Beş yeni metro açtık" yazdırdı.

Etiketler : ibb metro imamoğlu
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX