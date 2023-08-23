CHP'li İBB yönetimi, su faturalarının üzerine "Kazandık İstanbul'a kazandırdık. Beş yeni metro açtık" yazdırdı.
Halkı yanıltmaya metro ile devam! Su faturalarında İBB reklamı
Kaynak: Yeni Şafak
Seçim döneminde 630 kilometre metro hattı inşa edeceğinin sözünü veren CHP'li İBB yönetimi, dört yılda yalnızca 7,24 kilometre metro hattı yapabildi. Toplu ulaşım hizmetlerinde sınıfta kalan CHP'li İBB'nin yapılmayan metroları hizmete girmiş gibi algı yapması tepkiyen neden oldu. Afişlerle sınırlı kalmayan CHP'li İBB yönetimi, su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.
2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da metro hatlarını iki katına çıkaracağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yapımında sınıfta kaldı.
Megakente dört yılda sadece 7,24 kilometre metro inşa eden İBB'nin son dönemde reklam panolarını süsleyen "Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul", "İstanbul'un batısına ilk metro geliyor" afişleri tepki çekti.
SU FATURALARINDA METRO REKLAMI
İBB, panolardan sonra su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.
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