Halkı sokağa dökmeye çalışmıştı... O provokatör bakın kim çıktı!
Kaynak: Sabah
15 Haziran 2017 yılında CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş sırasında halkı sokağa dökmek için çağrıda bulunan ve tutuklanarak 3 ayrı suçtan hakkında iddianame düzenlenerek cezaevine gönderilen Şenay Günaydın'ın Ataşehir'de Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak CHP tarafından görevlendirildiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Ataşehir İlçe Teşkilatında görevli olduğu tespit edilen Şenay Günaydın'ın 29 Haziran 2017 yılında vatandaşları sokağa çağırarak provokasyon içerikli olduğu iddia edilen videosu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Günaydın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
HALKI SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianamede, Şenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü' sırasında İstanbul Maçka Parkı'nda yaptığı tespit edilen bir açıklamasının sosyal medyaya düştüğü kaydedildi. Açıklamasında, "Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün... Kimseye merhametim yok artık" ifadelerinin kullanıldığı kaydedilmişti.
CHP'NİN SANDIK GÖREVLİSİ ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşın oy kullanmaya gittiği İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Şenay Günaydın'ın sandıkta CHP tarafından Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.
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