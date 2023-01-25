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25 Ocak 2023 Çarşamba 00:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 00:45:00

Halk TV'nin senaryosu çöktü... Demirtaş'lı Kavala'lı ekonomi reçetesi yeniden gündem oldu

Kaynak: Aksam.com.tr

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Halk TV'de gazeteci Özlem Gürses'in konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada'nın Türkiye ekonomisine yönelik sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yeşilada'nın Türkiye ekonomisinin toparlanması için Kavala'lı Demirtaş'lı S400'lü senaryosu hüsranla sonuçlandı. Ekonominin geçtiğimiz yıla kıyasla toparlanması, enflasyonda düşüş ve kırılan ihracat rekorlarıyla Türkiye ekonomisi Avrupa'ya oranla büyüme kaydetti.

Dünyada koronavirüs salgının yaşandığı dönemde kriz tellallığı yapan birçok muhalif ekonomist, Türkiye ekonomisine ilişkin kehanetlerde bulunmuştu. O isimlerden biri olan ekonomist Atilla Yeşilada, 2020 yılında Türkiye ekonomisine ilişkin birtakım iddialarda bulunmuştu. Yeşilada'nın Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğu olduğu programa ilişkin görüntüler, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

"BUNLAR YAPILIRSA TÜRKİYE DÜZELİR"

Halk TV'de gazeteci Özlem Gürses'e konuk olan Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisini "düzeltecek" bir reçeteyi açıklamıştı.

Yeşilada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir."

YEŞİLADA'NIN REÇETESİ TUTMADI

Türkiye ekonomisine ilişkin kehanetlerde bulunan muhalif ekonomistler, söz konusu iddialarını daha da büyüttü. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ekonomik kriz çıkacağını ve Türkiye ekonomisini zorlu bir sürecin beklediğini açıklamışlardı.

Türkiye ekonomisinin düzelmesi için yapılması gerekenleri açıklayan Yeşilada'nın reçetesi tutmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, düzenli aralıklarla politika faizini indirdi. İstinaf ise Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 18'er yıl hapis cezalarına ilişkin verilen kararı hukuka uygun buldu.

"21. YÜZYILIN EN ZOR KIŞINI GEÇİRECEĞİZ" TEZİ DE ÇÜRÜDÜ

Geçtiğimiz yaz Türkiye ekonomisine ilişkin kehanetlerde bulunan muhalif ekonomist Atilla Yeşilada, "Çünkü, şunu çok açık söylüyorum: 21. yüzyılın en zor kışını geçireceğiz. Kişi, şirket olarak -artık neyse kimliğimiz- bu kış hayatta kalmayı becerenler bundan sonra refaha kavuşurlar." demişti.

Dünyada neredeyse tüm ekonomilerin daraldığı ve resesyon tehlikesiyle karşılaşıldığı dönemde Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonucunda enerji krizinin ortaya çıkmasıyla pek çok Avrupa ülkesi zor durumda kalırken, Türkiye enerji alanında art arda gerçekleştirdiği keşiflerle ve enerji merkezi olma yönünde attığı emin adımlarla adından söz ettirdi.

Etiketler : halk tv özlem gürses atilla yeşilada ekonomi
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