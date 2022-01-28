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28 Ocak 2022 Cuma 12:50:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 12:51:00

Halk TV ve İsmail Saymaz'ın TÜGVA yalanı anında çürütüldü!

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA arasında gerginliği neden olan Adalar İskelesi'nin ikinci katına ilişkin davayı TÜGVA'nın kaybettiğini iddia etti. Saymaz'ın iddialarına yanıt veren TÜGVA, gerçekleri tek tek açıkladı.

Başta Halk TV olmak üzere birtakım internet sitelerinde "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" manşeti ile Vakfımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında görülen davanın reddedildiğine ve Vakfımızın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verilmiştir.

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Usul hukuku uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber Halk TV tarafından manüpilatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir.

İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde "davanın kaybedildiğine" ve "karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına", "TÜGVA'nın binayı boşaltacağına" ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır. Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk TV'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz.

İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kampanasına hizmet etmek amacıyla maksatlı şekilde servis edilen "Vakfımızın davayı kaybettiğine" dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Etiketler : Halk TV TÜGVA İsmail Saymaz
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