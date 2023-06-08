Halk TV, CHP kurmaylarına isyan etti: Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası Halk TV, CHP kurmaylarına isyan etti. Şule Aydın'ın sunduğu programda konuşan Murat Ağırel, "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" dedi. Moderatör Şule Aydın ise "Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç." ifadelerini kullandı.
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de canlı yayında muhalefet partileriyle ilgili itirafta bulunuldu.
FONDAŞLAR İSYANDA
Seçimler öncesi fondaşları olan kanallarda sürekli olarak yayınlara çıkan CHP'li isimlere bu aralar ulaşılamıyor. Nitekim fondaşlardan Halk TV'de bile bu duruma isyan edildi.
"DAVET ETTİĞİMİZ BİRÇOK KİŞİ GELMİYOR"
Halk TV'de Murat Ağırel "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" eleştirisinde bulunurken, Moderatör Şule Aydın ise "Seçim sürecinde bazen bizim zamanımız olmuyordu, bazen muhalefet partilerinin kurmaylarının zamanı olmuyordu örtüşemiyordu. Ama çokça hem kendileri buraya çıkmak isterdi hem de biz davet ederdik. Nedense bu yayın için de sizler adına soru sormak istedik tüm muhalefet kurmaylarına. Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç. Soru soracağız sizin adınıza cevap alacağız. Bu işin bir muhasebesi var" dedi.
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