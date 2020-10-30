  • BIST
    1104.31
  • Dolar
    8,3696
  • Euro
    9,7882
  • Altın
    507,6460
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de deprem!
8. Boğaziçi Film Festivali kısa filmler ve Work in Progress jüri sunumlarıyla yedinci gününü geride ...
Depremin ardından ilk görüntüler geldi
İzmir'de çok şiddetli deprem!
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı
Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
TEM otoyolunda tır alev alev yandı
Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı
Halil Sezai'ye verilen ceza belli oldu
Cenaze programı belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar
Yunanistan harekete geçti, Türkiye'nin izinden gidiyor
Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Siyasette geçen bir ömür...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
30 Ekim 2020 Cuma 14:29:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 14:29:00

Halil Sezai'ye verilen ceza belli oldu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Şarkıcı Halil Sezai yargılandığı davada 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Şarkıcı tahliye edildi.

Tuzla’da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı Halil Sezai’nin 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık Halil Sezai’nin savunmasını alınıyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Halil Sezai ve Hüseyin Meriç arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında Halil Sezai’nin elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile Hüseyin Meriç’e hitaben küfürler ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. Meriç’i önce odun parçası ile yaraladığı, daha sonra da tekme ve yumruk atarak yaraladığı belirtildi.

Müşteki Hüseyin Meriç’in ifadesine yer verilen iddianamede, Halil Sezai’nin elinde odun ile ikamet ettiği konutuna girdiğini, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiğini ve kendisini darp ettiğini söylediği kaydedildi.

13 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Halil Sezai’nin, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Etiketler : Hüseyin Meriç Halil Sezai TAHLİYE
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı

İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER