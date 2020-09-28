Halil Sezai'nin tutukluluğu hakkında flaş karar!

Gelen bir son dakika haberine göre; Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

BALTALI GÖRÜNTÜLER SUNULMUŞTU

Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.