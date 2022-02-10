VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya Parlamentosu Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti
Bakanlıktan önemli açıklama! 4 havalimanında uzlaşma sağlandı
Suudi Arabistan'da havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var
Elektrik faturaları için kritik toplantı
NATO'dan Rusya'ya mektup!
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme!
SU-35'leri almaktan vazgeçmişlerdi!
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2.kez söz konusu
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!'
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına sert tepki!
Erken emeklilikte gün detayı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj
Sağlık Bakanı Koca'dan Bakan Kurum'a geçmiş olsun mesajı
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Uydudan internet planına büyük darbe: Starlink, tehlikede!
Beşiktaş'ın filmi geliyor
Ailece kutladı
Yeni şarkıya vals performansı
Oscar'dan umutlu değil
Çocuk kısmet
‘Barbaroslar' büyük bir şans
Son aşamaya geldik!
Dünyaya açılıyor
10 Şubat 2022 Perşembe 13:07:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 13:07:00

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! ''Söylemez Kardeşler''e gözaltı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alındı.

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünden 3 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi.

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

Etiketler : Halil Falyalı cinayeti Söylemez Kardeşler İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Çocuklara Özel Müzayede

Çocuklara Özel Müzayede
-15 derecede klip çekimi

-15 derecede klip çekimi
Zirveyi kaptırdı

Zirveyi kaptırdı
Güzellik üzerimde baskı yapmıyor

Güzellik üzerimde baskı yapmıyor
Partner oldular

Partner oldular
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Zayıfladık ama hipnozla değil

Zayıfladık ama hipnozla değil
Kulisine giren tek kişiydim

Kulisine giren tek kişiydim
Fotoğrafımı izinsiz kullandılar

Fotoğrafımı izinsiz kullandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER