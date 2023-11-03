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03 Kasım 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 09:15:00

Halil, 5 yıldır dağda! Öğretmen olacaktı, örgüt kaçırdı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Tel Abyad'da maç izlerken 13 yaşında kaçırılan İbrahim Halil'in annesi isyan etti: “Öğretmen olmasını hayal ediyordum. PKK/YPG evladımı elimden aldı. O hainler yüreğimi yaktı.”

Tel Abyadlı İbrahim Halil, 13 yaşındayken, 2018'de PKK/YPG'li teröristler tarafından halı sahada maç izlerken kaçırıldı. Halil'in ailesi, oğullarını birçok bölgede aradı, teröristler ise kaçırma olayını her defasında inkar etti. Aile, çocuklarının kaçırılmasına tanıklık edenleri yanına alıp sormaya gidince örgüt, Halil'in yanlarında olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Ancak aile 2018'den bu yana Halil'den hiç haber alamadı. Halil'in annesi Nur el-İsa, oğlundan geriye kalan giysi ve okul defterlerine sarılarak evladına kavuşma ümidiyle yaşamaya çalışıyor. Evladıyla görüşme umuduyla Rakka, Haseke ve Deyrizor illerine gittiğini anlatan İsa, şunları anlattı:

DEVRİMCİ GENÇLİK ALDI

"Aramadığımız yer kalmadı. 40 günlük eğitim de bitince kendisi döner demişlerdi ama hala dönmedi. Götürüldüğünden beri hiç bayram yaşamadım. Oğlumu örgüte bağlı Devrimci Gençlik aldı. Örgütün aldığına dair tanıklar var. Oğlumu istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Kış aylarında grip olurdu. Burnundan kan damlardı, acaba bunları yaşıyor mu? Bakın el yazısına ne kadar güzel. Okulu severdi. Öğretmenleri de kendisini çok severdi. Öğretmen veya doktor olmasını hayal ediyordum. Oğlumu eğitimden mahrum bıraktılar. Elimden aldılar. Yüreğimi yaktılar."

Etiketler : devrimci gençlik halil ibrahim pkk ypg
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