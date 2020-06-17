Haliç'ten sonra bu defa da Elmalı'da korkutan görüntü

Haliç ve İstanbul Boğazı'ndan sonra Elmalı barajında korkutan görüntü!
'Küçükçekmece kokmaya başladı, Avcılar ve Sarıyer sahili çöp deryasına döndü, Haliç karardı' derken bir felaket görüntüsü de İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan Elmalı Barajı'nda ortaya çıktı.
İki yıl önce dip çamuru temizlenen barajın su yüzeyi yeşile büründü. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul Boğazı’ndaki kirlilik dikkatleri çekerken, bu sefer de Elmalı Barajı'nın yüzeyi yeşille kaplandı.
İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan baraj üzerinde oluşan yeşil tabaka, bölge halkında tedirgin etti. İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı Barajı'nın bu hâli, havadan görüntülendi.
Baraj, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.
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