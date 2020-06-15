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15 Haziran 2020 Pazartesi 14:41:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 14:41:00

Haliç'teki yürekleri sızlatan görüntüler sonrası harekete geçildi

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Haliç'in son haftalardaki içler acısı görüntülerinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler, incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.

Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık, Haliç çeşitli noktalarından su numunesi aldı. Numuneler bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlarda incelenecek.

BAKAN YARDIMCISI ORTAYA ÇIKARDI! HALİÇ'İN İÇLER ACISI HALİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbul'un Altın Boynuzu olarak adlandırılan Haliç'in yeni içler acısı hali ve kirletilmiş görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Birpınar, paylaştığı fotoğrafların altına "Haliç bugün"demekle yetindi.

İstanbul'un Altın Boynuzu Haliç'in yıllar boyunca kirliliği sürdü. Hatta İstanbullular için ciddi bir problem haline gellmişti. 1994 yılında İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'ten 5 milyon metreküp çamur çıkarttı. Haliç'e kendi vasfını kazandıran Başkan Erdoğan, balıkların Haliç'e gelmesini sağladığı gibi çevresinin de düzenlenmesini yapan kişiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde "Haliç Çevre Koruma Projesi" ismiyle tamamen İstanbul'a kazandırıldı.

CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU HALİÇ'İ 90'LI YILLARA DÖNDÜRMEYİ BAŞARDI

Haliç'in temizliği diğer AK Partli belediye dönemlerinde de muhafaza edildi. Geçen yıl yüzme yarışmalarının yapıldığı, ördeklerin yüzdüğü Haliç'te berrak suyun ve balıkların canlılığının görüldüğü dönemden şimdilerde eser kalmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu 10 ay içerisinde Altın Boynuz'u 1990'lı yılların başına döndürmeyi başardı.

BAKANI YARDIMCISI SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADI

Haliç'in maviden siyaha dönen suyu ile şlgili birçok kesimden tepki gelirken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan bugün Haliç ile ilgili önemli bir paylaşım yapıldı. Haliç'in kirli görüntüsüne ait çarpıcı fotoğraflar paylaşan Birpınar, "Haliç bugün"demekle yetindi.

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