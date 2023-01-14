Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kaynak: AA
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Haliç Köprüsü'nde Edirne istikametinde seyreden iki otomobilde bulunan kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı.
Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların da olduğu öğrenilen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, köprüdeki ulaşım Edirne istikametinde yan yoldan sağlanıyor.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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