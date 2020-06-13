Haliç 90'lı yıllara döndü İBB 'Bizimle ne alakası var' dedi
Haliç sularının renginde yaşanan değişiklik ve pislik görenlere ''Acaba yine eski yıllara mı dönüyoruz?'' dedirtmişti. İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Herhangi bir sorumluluk kabul etmeyen İBB, olayın ekolojik olduğunu ve 2-3 hafta içerisinde Haliç'in normal görüntüsüne kavuşacağını söyledi.
Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Bir süredir eski kokulu ve pis günlerine döndüğü konuşulan Haliç'le ilgili açıklama ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB, deniz suyunun kahverengi olmasını kirliliğe değil yaşanan alg patlamasına bağladı. Açıklamada 2-3 hafta içerisinde Haliç'in eski günlerine döneceğini ifade edildi.
İBB KİRLİLİĞİ KABUL ETMEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi.
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