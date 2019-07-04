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04 Temmuz 2019 12:14 | Perşembe

Haldun Dormen kaç yaşında? Haldun Dormen kimdir, sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde kalça kemiğini kırması sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte Haldun Dormen kaç yaşında? Haldun Dormen kimdir, sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Usta oyuncu hemen ambulans ile Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından doktorları sağlık durumunun iyi olduğu belirtti. Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde yere düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı. Usta oyuncu, ambulans eşliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Haldun Dormen sağlık durumu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Haldun Dormen kaç yaşında? Haldun Dormen kimdir, sağlık durumu nasıl? soruları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Usta tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde yere düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı.  Usta oyuncu, ambulans eşliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Haldun Dormen'in sağlık durumu merak ediliyor. Haldun Dormen hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Haldun Dormen'in hayatı...

HALDUN DORMEN  SAĞLIK DURUMU NASIL?
Usta sanatçı Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde kalça kemiğini kırması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

HALDUN DORMEN KAÇ YAŞINDA? KİMDİR?
Nisan 1928 Mersin doğumludur. Henüz 1 yaşında iken ailesi İstanbul/Şişli'ye taşınır. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. Sahneye de ilk defa burada öğrenciyken çıkmıştır. Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Dormen 8 yaşında bir kaza geçirdi ve sol ayağını sakatladı.

Tiyatro ve oyunculuk derslerini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve çeşitli tiyatro oyunları yazdı ve oynadı. 1966 yılında sinema sektörüne de adım atan Dormen, bu yıllarda 2 filmin yönetmenliğini üstlendi. Bu Filmler 'Bozuk Düzen' ve 'Güzel Bir Gün İçin'dir. Bu iki filmi de ödül almıştır. Ama ödüllere rağmen gişe başarısı sağlanmayınca tiyatroya tekrar dönmüştür.

Usta oyuncunun kurduğu Dormen Tiyatrosu 1972 yılında 'Ses Tiyatrosu' olarak perdelerini açtı. Fakat televizyonun yaygınlaşmasından dolayı ilgi görmemeye başladı. Bu nedenle oluşan ekonomik sıkıntılar yüzünden tiyatroyu kapatmak zorunda kaldı. Televizyon sektöründe de başarılı olan Dormen çeşitli programlar yapmış ve yapımcılık yapmıştır. Oyuncunun en bilinen rolü 'Dadı' dizisinde canlandırdığı uşak rolüdür.

ALDIĞI ÖDÜLLER
1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, Bozuk Düzen

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Bozuk Düzen

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi, Güzel Bir Gün İçin

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