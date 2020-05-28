Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
MSB, " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HRRp2N0Tjo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2020
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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