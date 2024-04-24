Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
24 Nisan 2024 Çarşamba 17:16:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 17:16:00
Hakurk'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
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