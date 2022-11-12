Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Wh7pjpTNRu