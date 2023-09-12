Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firariler yakalandı
Kaynak: AA
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 personelle oluşturulan 4 ekip tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, ölüme sebebiyet verme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan A.O.O, hırsızlıktan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, 10 ay hapis cezası olan H.B. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. yakalandı.
Polis, işlemlerin tamamlanması için hükümlüleri emniyete götürdü.
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Darbeci literatürünü kullanıyor"
- Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya geldi
- Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı: Türkiye'nin nişanesi olacak
- MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı
- AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı