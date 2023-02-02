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02 Şubat 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 15:15:00

Hakkında arama kararı bulunan Metin Uc, İstanbul'da gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Hakkında arama kararı bulunan televizyon programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler : metin uca televizyon programcısı gözaltı
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