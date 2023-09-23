VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
Malatya'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da tramvay İETT otobüsüne çarptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Donanımı olan bir gençlik yetiştirmek bu milletin vazifesidir
Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede
'Mavi vatan'a 2 yeni açık deniz karakol gemisi
23 Eylül 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 18:00:00

Hakkında 27 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Trabzon'da, hakkında 27 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, basit yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, ihaleye fesat karıştırma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve şantaj" suçlarından hakkında 27 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca sahte kimlik kullandığından hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da hakkında işlem başlatılan zanlı, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : trabzon trabzon firari firari
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX