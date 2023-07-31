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31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:27:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:27:00

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Düzenlenen operasyonla yakalandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Eğil ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Eğil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : 14 yıl hapis firari hükümlü diyarbakır
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