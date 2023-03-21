Hakkarili çocuklara kayak dersi
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından hazırlanan "Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi"nin uygulandığı Hakkari'de, seçmelerden geçen çocuklara kayak eğitimi veriliyor.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından hazırlanan "Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi"nin uygulandığı Hakkari'de, seçmelerden geçen çocuklara kayak eğitimi veriliyor. Kayak Hakkari, Bitlis ve Erzincan'da uyguladığı proje kapsamında 5-7 yaş grubundaki 750 çocuk, yetenek taramasından geçti. Seçmelerden geçen çocukların yaz kampına alındığı proje çerçevesinde, federasyonun malzeme desteği sunduğu Hakkarili 15 çocuk, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimlerine başladı.