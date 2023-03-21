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21 Mart 2023 Salı 11:25:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 11:25:00

Hakkarili çocuklara kayak dersi

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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından hazırlanan "Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi"nin uygulandığı Hakkari'de, seçmelerden geçen çocuklara kayak eğitimi veriliyor.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından hazırlanan "Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi"nin uygulandığı Hakkari'de, seçmelerden geçen çocuklara kayak eğitimi veriliyor. Kayak Hakkari, Bitlis ve Erzincan'da uyguladığı proje kapsamında 5-7 yaş grubundaki 750 çocuk, yetenek taramasından geçti. Seçmelerden geçen çocukların yaz kampına alındığı proje çerçevesinde, federasyonun malzeme desteği sunduğu Hakkarili 15 çocuk, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimlerine başladı.

Etiketler : Hakkarili çocuklar Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi

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