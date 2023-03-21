Hakkarili çocuklara kayak dersi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından hazırlanan "Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi"nin uygulandığı Hakkari'de, seçmelerden geçen çocuklara kayak eğitimi veriliyor. Kayak Hakkari, Bitlis ve Erzincan'da uyguladığı proje kapsamında 5-7 yaş grubundaki 750 çocuk, yetenek taramasından geçti. Seçmelerden geçen çocukların yaz kampına alındığı proje çerçevesinde, federasyonun malzeme desteği sunduğu Hakkarili 15 çocuk, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimlerine başladı.

