VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken, Çin ve İngiltere'yi ziyaret edecek
Mehmetçik, terörün mağara, sığınak ve barınaklarına girdi
Şırnak'ta uyuşturucuya operasyon
Sudan'da savaş 958'e sivilin canına mal oldu
İsveç'in NATO üyeliği... Bazı ilerlemeler kaydedildi! Türkiye'den ilk açıklama
Rusya açıkladı: 'Suriye' konulu 4'lü toplantı 21 Haziran'da
14 Haziran 2023 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 15:45:00

Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısını yineledi.

Eyleme destek veren Naime Kutlar, grup adına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran'da şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Dağa kaçırılan ve kandırılan çocuklarına kavuşmak, seslerini duyurmak için mağdur edilmiş aileler olarak bir araya geldiklerini belirten Kutlar, 46 haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini aktardı.

Çocuklarının kimsenin piyonu olmayacağını ifade eden Kutlar, şunları kaydetti:

"Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Ailelere bazı şehit yakınları da destek verdi.

Etiketler : hakkari hdp eylem
Eşiyle şarkıcı oldu

Eşiyle şarkıcı oldu
Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi
‘Eyvah' Zeynep

‘Eyvah' Zeynep
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Final kutlaması

Final kutlaması
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX