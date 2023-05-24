VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsansız helikopter ALPİN'e Malezya kapısı açıldı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hesap göndermesi
Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlı aranıyor
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,8 milyona yaklaştı
Bakan Akar'dan ‘hudut' mesajı
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:31:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:31:00

Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri ele ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan ve geçen hafta terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Zübeyde Koç'un, 4 yıldır evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren annesi Esmer ve kardeşi Fadile Koç da eyleme katılarak annelere destek verdi.

Halasının oğlu dağa kaçırılan Berivan Çetin, grup adına yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

12 Mayıs'ta kentteki annelerden birinin daha evladına kavuştuğunu belirten Çetin, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalan, iftira ve çarpıtmayla hedef almak mıdır?" diyen Çetin, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyoruz. Kimin taşeronu olurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. İlerleyen günlerin ülke için bir milat olmasını diliyoruz. Bu yeniden doğuşla gelin bu ülkede terörü toprağa gömelim diyoruz. Bir varlık, yokluk mücadelesi verdiğimizin altını çizmek istiyoruz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktığımız isyan bayrağıyla 'edi bese' diyoruz. Başlattığımız evlat nöbetiyle Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık, aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak başlattığımız 'evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı' teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur, olmaya da devam edecektir."

"İNŞALLAH TERÖR BİTECEK, ANNELER KAZANACAK"

Teslim olan kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten anne Koç, 10 yıl önce kızının dağa kaçırıldığını, o günden bu yana evlat acısı yaşadığını anlattı.

Evladını terör örgütünden kurtardığını dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Allah binlerce kez devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, İçişleri Bakanı'mızdan, terörle mücadele ekiplerinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu anda evladım benim yanımda. Şükürler olsun. İnşallah bütün Hakkari ve Diyarbakır anneleri de benim gibi evlatlarına kavuşacak. Hepimiz devletimizle beraber PKK'nın kökünü kazıyacağız. Evlatlarımızı terör örgütünün elinden alacağız. İnşallah terör bitecek, anneler kazanacak."

Kardeşinin 10 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Fadile Koç da şu görüşleri dile getirdi:

"Annemle 4 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutuyoruz. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Mücadelemizde her zaman kararlıydık ve çok şükür kazandık. Ablam kaçtı, kurtuldu. Devletimizin sayesinde ablama kavuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, İçişleri Bakanı'mızdan Allah razı olsun. Çok acılar çektik. Şimdi çok mutluyuz. Darısı diğer anne ve babaların başına. Ama mücadelemize devam ediyoruz. Bütün çocuklar dağdan dönene kadar mücadelemiz devam edecek. Ömrümüzün sonuna kadar terör örgütü PKK'nın karşısında dik başlılığımızla duracağız."

Etiketler : hdp eylem hakkari terör örgütü pkk
Romantik kutlama

Romantik kutlama
"Evde benim sözüm geçer"

"Evde benim sözüm geçer"
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Şiddet sessizliği

Şiddet sessizliği
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX