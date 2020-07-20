Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı" denildi.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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