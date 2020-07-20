İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı" denildi.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.