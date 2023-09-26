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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi
26 Eylül 2023 Salı 21:26:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 21:26:00

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınaktaki silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma sonucu Çevre köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 2 sığınakta 4 biksi silahı, 3 RPG 7 roketatar silahı, 2 RPG-7 antitank mühimmatı ve 14,5 milimetrelik 160 doçka mühimmatı ele geçirildi.

Mühimmatlardan delil niteliği taşıyanlar cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi.

Etiketler : Hakkari terör silah
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