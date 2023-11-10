Hakkari'de terör örgütü PKK operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 5 roketatar sevk fişeği, RPG-7 optik nişangah, keskin nişancı dürbünü, sabit telsiz, 5 el telsizi, 400 metre kablo ve tüp ele geçirildi.
- Bebeğini poşet içerisinde sokağa atan anne ile anneanne tutuklandı
- Hakkari'de terör örgütü PKK operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
- Türkiye'nin yeni zırhlı aracı PARS X görücüye çıktı
- Bakan Yerlikaya, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
- Metrobüs arızası İstanbulluyu mağdur etti
- Yargıtay'dan AYM açıklaması: "Anayasa'da yüksek mahkemeler arasında üstünlük yok"