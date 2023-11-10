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10 Kasım 2023 Cuma 21:20:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 21:20:00

Hakkari'de terör örgütü PKK operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 5 roketatar sevk fişeği, RPG-7 optik nişangah, keskin nişancı dürbünü, sabit telsiz, 5 el telsizi, 400 metre kablo ve tüp ele geçirildi.

Etiketler : Hakkaride PKK operasyonu silah mühimmat
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