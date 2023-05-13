Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kazan Vadisi kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınakta Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, 3 BKC namlusu ve 1559 mühimmat ele geçirildi.
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