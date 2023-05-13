VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kadınlara yönelik politikalara ilişkin paylaşım
UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Akar: Artık Gabar'da teröristler değil, petrolcüler geziyor
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:04:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:04:00

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kazan Vadisi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınakta Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, 3 BKC namlusu ve 1559 mühimmat ele geçirildi.

Etiketler : Operasyon Hakkari terör operasyonu
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi
Ellerimde çiçekler

Ellerimde çiçekler
Kahkahalı gece

Kahkahalı gece
Oyunculuktan şarkıcılığa

Oyunculuktan şarkıcılığa
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü
Kalpli paylaşım

Kalpli paylaşım
8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar

8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX