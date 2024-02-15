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Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli
15 Şubat 2024 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 09:24:00

Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli

Kaynak: AA

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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince öğrencilerin okullara ulaşmada yaşayabilecekleri aksaklıkların önlenmesi amacıyla kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Etiketler : hakkari taşımalı eğitim yüksekova
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