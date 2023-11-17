Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uçaksavar, farklı çaplarda 3 bin 60 fişek, 3 kilogramlık bidonda el yapımı patlayıcı düzeneği ve cep telefonu ele geçirildi.
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