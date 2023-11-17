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17 Kasım 2023 Cuma 22:41:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 22:41:00

Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uçaksavar, farklı çaplarda 3 bin 60 fişek, 3 kilogramlık bidonda el yapımı patlayıcı düzeneği ve cep telefonu ele geçirildi.

Etiketler : HAKKARİ TERÖRLE MÜCADELE OPERASYON
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