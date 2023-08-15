Hakkari'de PKK/KCK operasyonu
Kaynak: IHA
Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda; terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli sahıs gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir." denildi.
- Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı!
- Hakkari'de PKK/KCK operasyonu
- 6 ilde alevlerle mücadele sürüyor
- Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Bakan Osman Aşkın Bak Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan para tekvandocuları tebrik etti
- Eski CHP'li Ateş'ten Kılıçdaroğlu çıkışı: Başa getirenler onu göndermiyorlar