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16 Mayıs 2023 Salı 15:38:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 15:38:00

Hakkari'de "oyların geçersiz hale getirildiği"ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından, sosyal medyada "bazı oy pusulalarına rastgele mühür basılarak geçersiz hale getirildiği"ne yönelik paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Hakkari'de aday çıkarmak için Yeşil Sol Parti'ye kullanılan 1000'e yakın pusulaya rastgele mühür basılarak geçersiz hale getiriliyor" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler : hakkari cumhuriyet başsavcılığı soruşturma sosyal medya
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