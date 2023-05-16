Hakkari'de "oyların geçersiz hale getirildiği"ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkari'de "oyların geçersiz hale getirildiği"ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Hakkari'de aday çıkarmak için Yeşil Sol Parti'ye kullanılan 1000'e yakın pusulaya rastgele mühür basılarak geçersiz hale getiriliyor" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.