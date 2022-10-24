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24 Ekim 2022 Pazartesi 22:43:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 22:43:00

Hakkari'de iki bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Açıklamada, bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ilçedeki "Tatlıcak-Keçili" kırsalı ile "Keçili" kırsalı bölgelerinin 25 Ekim saat 00.00'dan 8 Kasım saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Etiketler : Hakkari Valilik Yüksekova
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