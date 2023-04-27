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27 Nisan 2023 Perşembe 11:41:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 11:41:00

Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürütüyor.

Kışın sert geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'daki İkiyaka, Sat Gölleri ve Göllerbaşı bölgesinde kapalı yolun açılması için 5 gün önce çalışma başlatan ekipler, kar kalınlığının bazı yerlerde 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Bölgede 3 iş makinesi ve 7 personelle yürütülen çalışmada, yolun 3 kilometrelik bölümü 5 günde açılabildi. Ekipler, 10 gün içinde bölgeye ulaşımın sağlanmasını hedefliyor.

Etiketler : Hakkari ulaşım KAR
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