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Hakkari'de eğitime kar engeli
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18 Mart 2024 Pazartesi 23:02:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 23:02:00

Hakkari'de eğitime kar engeli

Kaynak: AA

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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak kar ve yağmurun, sabah da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 19 Mart Salı günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Etiketler : Hakkari Kar Tatil
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