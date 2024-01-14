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14 Ocak 2024 Pazar 22:16:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 22:16:00

Hakkari'de eğitime kar engeli

Kaynak: AA

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Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Etiketler : hava şartları eğitim ara Hakkaride
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