Hakkari'de eğitime kar engeli
Kaynak: AA
Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
- Teröre pençe vurmaya devam! Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 24 terör hedefi imha edildi
- Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 hedef imha edildi
- Denizbank'tan Seçil Erzan davası açıklaması: Avukat Rezan Epözdemir hakkında suç duyurusunda bulunulacak
- Hakkari'de eğitime kar engeli
- İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi
- Irak'taki terör hedeflerine hava harekatı