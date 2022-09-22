VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak
TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Macron boşluğa konuştu
Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
İkinci yılında Abraham Anlaşmaları ve gelinen nokta
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Atina'yı endişelendirecek karar! Türkiye'nin 'Rafale' planı
Bakan Dönmez: Enerjide kojenerasyon için 3,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
İslam düşmanlığı kurumsallaşıyor
Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 15:34:00

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, döviz, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak isteyen terör mağduru aileler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Hakkari'de 33. haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Şunu bilin ki çocuklarımız kimseye piyon olmayacak. PKK ve yandaşları, annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Anneler kazanacak, HDP ve PKK kaybedecek." diye konuştu.

Kardeşi dağa kaçırılan Rıdvan Çiftçi de 2014'te kardeşini bir köye kaçırıp ellerini ve kollarını bağlayarak dağa götürenlerin hepsinin yakalandığını aktardı.

Çiftçi, ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Kızı dağa kaçırılan Zübeyde Koç da 9 yıldır tüm çabalarına rağmen kızından haber alamadığını dile getirerek, "Ben evladımı, kızımı, şerefimi, namusumu istiyorum. 9 yıldır evlat acısı yaşıyorum." dedi.

Etiketler : Cumhuriyet Caddesi Rıdvan Çiftçi Zübeyde Koç
Baba-kız günü

Baba-kız günü
Aileye göre araba seçiyorum

Aileye göre araba seçiyorum
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları
Aile pozu

Aile pozu
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
60 Bin liralık yemek

60 Bin liralık yemek
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes