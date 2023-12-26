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26 Aralık 2023 Salı 23:04:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 23:04:00

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Etiketler : terör engelleme eş zamanlı operasyon PKK/KCK
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