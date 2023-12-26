Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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