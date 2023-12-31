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31 Aralık 2023 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 19:53:00

Hakkari'de art arda 3 deprem!

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 3,5 ve 4,5 olmak üzere iki deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 19:37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İlk depremin ardından saat 19:52'de 3,5 ve saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha kaydedildi.

"BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"

Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : deprem Hakkarinin Yüksekova AFAD
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