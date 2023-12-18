Hakkari'de 2 metre kar yağdı: Üs bölgelerinin yolları görünmüyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yağışların ardından kapanan Meşkan Tepe ve Çobanpınar üs bölgelerinin yolunu açan İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezi ile Yüksekova ilçesindeki 4 üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.