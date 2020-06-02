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02 Haziran 2020 Salı 22:12:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 22:12:00

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor

Kaynak: AA

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Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistlerin konaklama sorununu gidermek ve sporculara kamp imkanı oluşturmak amacıyla projelendirilen 120 yataklı otelin yapımına başlandı.

"Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında kente 12 kilometre uzaklıktaki merkezde inşasına başlanan otelin, kış turizminin gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Önceki yıl 4'lü telesiyej sistemi ve yeni oluşturulan pist alanlarıyla kayakseverleri ağırlayan kayak merkezinin, 120 yataklı otelin de tamamlanmasıyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan vekili İdris Akbıyık, kayak merkezini ziyaret ederek çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Bölgenin kış turizmine önemli katkı sağlayacak otelin ilk kazmasını vurduklarını belirten Akbıyık, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak kayakseverlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Kayak merkezinin kentin turizminin, ekonomisinin, sosyal ve kültürel yapısının gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Akbıyık, "Son yıllarda özellikle Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın destekleri, valilik, İl Özel İdaresi imkanlarıyla burada güzel bir tesis yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pist uzunluğumuz bin 200 metre civarıydı, 2019'da bunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Yine teleferiği bitirdik. Yaptığımız otelle burası kış turizmi anlamında, sporcuların daha çok kullanabileceği belki uluslararası etkinliklerin yapılabileceği bir kayak merkezi olacak." diye konuştu.

Kayak merkezinin bulunduğu bölgede, karın 6 ay yerde kaldığına dikkati çeken Akbıyık, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl nisan ayı sonuna kadar burada kayak yaptık. Bu, bazen mayıs ayını da bulabiliyor. Türkiye'nin çok güzel kayak merkezleri var ancak tesisimizin karın uzun süre yerde kalması, kalitesi ve kar kalınlığı anlamında ayrıcalıklı bir tarafı olacak. Özellikle civar ülkeler açısından da önemli bir kış turizmi merkezi olacak. Hakkari her şeyin en güzeline layık. İnşallah 2023'e kadar çok farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak."

Akbıyık'a, ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ile AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür eşlik etti.

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