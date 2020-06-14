PKK'ya darbe üstüne darbe! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Diyarbakır'da Turuncu Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Faraşin Bölgesi ile Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Diyarbakır'daki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Turuncu Liste'de yer alan Ekrem İptaş olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi’nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’de yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edilmiştir.
Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 olmuştur.
Operasyonlar devam etmektedir."
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