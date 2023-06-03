Hakkari Valiliği açıkladı... Bir terörist daha teslim oldu

Hakkari Valiliği açıkladı... Bir terörist daha teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.