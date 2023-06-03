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03 Haziran 2023 Cumartesi 23:47:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 23:47:00

Hakkari Valiliği açıkladı... Bir terörist daha teslim oldu

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Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

Etiketler : hakkari pkk terörist teslim oldu
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