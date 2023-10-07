Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Hakkari merkezli İstanbul, Batman, Van ve Malatya'da 18 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.