VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
22 Aralık 2022 Perşembe 00:55:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 00:55:00

Hakkari kırsalında antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, Yüksekova'daki İkiyakalar bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 antitank mayını ele geçirildi.

Merkez ilçe kırsalında icra edilen operasyonda ise kayalıkların arasına gizlenmiş 6'sı saat düzenekli, 8'i radyo frekans komutalı, biri boru içinde basma düzenekli, biri de çikolata kutusu içinde 16 el yapımı patlayıcı bulundu.

Etiketler : Hakkari Mayın Operasyon
Konser geliri kanserli çocuklara

Konser geliri kanserli çocuklara
Aleyna'yı tanımıyorum

Aleyna'yı tanımıyorum
Gaziantep çıkarması

Gaziantep çıkarması
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
Günlük sporu reklamda

Günlük sporu reklamda
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik
Telefon trafiği

Telefon trafiği
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
Pembeli Hande

Pembeli Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX