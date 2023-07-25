25 Temmuz 2023 Salı 19:04:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 19:04:00
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
Kaynak: AA
ABONE OL
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya 6 yeni üye seçildi
Alınan bilgiye göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.
- Bingöl'de mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş 55 kilogramlık EYP imha edildi
- Suudi Arabistan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
- Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz
- Rusya'dan, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Plan var ancak tarih net değil
- Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
- İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamazlığı sürüyor: Vatandaş çileden çıktı!